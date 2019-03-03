Жители России страдают слабоумием и психопатией
В Минздраве рассказали о самых распространённых психических расстройствах у россиян.
На первом месте оказались расстройства непсихотического характера, которые диагностированы у более чем 2 млн пациентов. Это только по официальным данным.
Наиболее характерные они для людей молодого и среднего возраста - расстройства психики, которые возникают вследствие поражения головного мозга), а также невротические, связанные со стрессом. Помимо этого зафиксированы соматоформные расстройства (неврозы), плюс поведенческие расстройства детского и подросткового возраста.
Далее идут психозы и состояния слабоумия. Чаще всего пациенты страдают органическими психозами и (или) слабоумием и шизофренией.
На третьем месте — умственная отсталость, передает RT.
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