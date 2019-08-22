Жители России начали чаще приобретать продукты в кредит
Россияне стали чаще использовать кредитные карты для покупки еды в рассрочку. Чаще продуктов в кредит берут только бытовую технику.
По итогам первого полугодия 14% от числа всех купленных в рассрочку товаров составляли продукты. Для сравнения, в прошлом году на еду приходилось 9,3% кредитных денег.
На это обратил внимание банк «Русский стандарт». Раньше продукты занимали только пятое место в списке товаров, приобретенных в рассрочку, отмечает РБК.
Старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов объяснил покупку еды в рассрочку двумя причинами: нехваткой денег и финансовой выгодой, так как некоторые карты имеют беспроцентный период, повышенный кешбэк и скидки.
Ранее в России назвали сыр и колбасу самыми похищаемыми товарами.
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