Жители России и СНГ рано умирают из-за низкого качества питания
Немецкие исследователи из Университета имени Фридриха Шиллера составили рейтинг смертности из-за неправильного питания в странах мира.
На первом месте оказался Узбекистан, где жертвами пищевых привычек стали 394 человека на 100 тысяч населения.
Далее следуют Туркмения, Киргизия, Украина, Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан и Казахстан.
Список стран, где люди следят за питанием, употребляя большое количество овощей и ограничивая себя в жирном мясе и быстрых углеводах, возглавили Испания, Израиль и Франция, передает RG.ru.
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