Жители России и СНГ рано умирают из-за низкого качества питания

Немецкие исследователи из Университета имени Фридриха Шиллера составили рейтинг смертности из-за неправильного питания в странах мира.

На первом месте оказался Узбекистан, где жертвами пищевых привычек стали 394 человека на 100 тысяч населения.

Далее следуют Туркмения, Киргизия, Украина, Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан и Казахстан.

Список стран, где люди следят за питанием, употребляя большое количество овощей и ограничивая себя в жирном мясе и быстрых углеводах, возглавили Испания, Израиль и Франция, передает RG.ru.