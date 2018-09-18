Жители России перестали различать качественную информацию
Опрос ВЦИОМ показал, что россияне предпочитают литературе новости в социальных сетях.
В частности, выяснилось, что 39% респондентов читают новости в социальных сетях, 38% - в СМИ.
При этом художественную литературу читают только 34% опрошенных, профессиональную и научную литературу – 30%, сообщает «НСН» со ссылкой на РИА Новости.
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