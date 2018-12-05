Жители Приморья не платят за ЖКХ под видом граждан СССР
Несколько жителей Амурской области отказались платить за свет, называя себя «гражданами СССР». Они потребовали от поставщика электроэнергии прекратить высылать им квитанции на оплату.
Об этом рассказала пресс-секретарь «Амурэнергосбыта» Вероника Александрова. По ее словам, жители объясняют, что являются членами организации «Профсоюз «Союза СССР» и действуют в соответствии с законами СССР.
Компания работает с такими заявителями как с должниками, уточняет РИА Новости. В «Камчатскэнерго» также рассказали, что получили множество писем от потребителей, которые называют себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ.
О распространении на Дальнем Востоке листовок «Профсоюза «Союз СССР» стало известно несколько месяцев назад. В них говорилось, что жизнеобеспечивающие ресурсы должны поставляться бесплатно, а отключение предусматривает уголовную ответственность для поставщиков.
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