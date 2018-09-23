Жители Подмосковья высадили более 1,6 млн деревьев в течение дня

Порядка 300 тысяч жителей Московской области приняли участие в экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево». В рамках акции высажены свыше 1,6 млн деревьев.

В мероприятии приняли участие не только жители Подмосковья, но и депутаты, члены правительства МО, молодежные организации и волонтеры.

Больше всего участников собралось в Томилинском лесопарке. Туда приехали 8,7 тысяч человек, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня». Они высадили порядка 60 тысяч сеянцев сосны и лиственницы.

Экологическая акция проходит в Подмосковье шестой раз. Инициатором акции стал губернатор Андрей Воробьев.