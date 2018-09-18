Жители Подмосковья масштабно высаживают новые леса в регионе

Более полутора миллиона деревьев планируется посадить в Подмосковье в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево».

Отмечается, что весь инвентарь и посадочный материал бесплатно выдадут на месте, с собой иметь гражданам надо резиновые сапоги и хорошее настроение.

Информацию об участках проведения акции можно найти на портале посадисвоедерево.рф, передает «Подмосковье сегодня».