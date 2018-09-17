Жители Московской области провели масштабный «Кросс наций»

Более десяти тысяч человек приняли участие в подмосковном «Кроссе Нации» в различных городах Подмосковья.

Главный забег прошел в Раменском, где на старт вышло более 4,5 тысячи бегунов.

«Кросс Нации» - традиционное беговое событие, которое ждут жители Подмосковья. Главная цель этого забега - привлечь как можно больше людей к здоровому образу жизни.

Кросс затронула также города Шатуру, Чехов, Электросталь, Дедовск и Балашиху, сообщает «Подмосковье сегодня».