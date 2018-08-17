Жители Коломны получили кристальный водопровод в городе
Благодаря новому оборудованию чистой питьевой водой теперь обеспечена большая часть жителей Коломны.
Отмечается, что на водозаборном узле старые изношенные насосы заменили на современное энергосберегающее оборудование.
Новые насосы позволяют не только работать без сбоев, но и увеличить количество подачи воды на 20%. Улучшилось и ее качество сразу по нескольким показателям.
Власти города уверяют, что в скором времени местные жители могут пить воду прямо из-под крана, ничего не боясь, сообщает «360».
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