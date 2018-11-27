Жителей России накормят дешевой красной икрой

Жителей России накормят дешевой красной икрой

В магазинах России наметилось снижение стоимости красной икры. Производители объясняют это тем, что после осенней путины продукции на рынке стало больше.

Как рассказали в некоммерческой организации «Рыбный союз», производители вынуждены снижать цены, чтобы заполучить покупателя. Осенью в России икра подешевела почти на 30%, заявил исполнительный директор организации Сергей Гудков.

Он полагает, что повышения цен на деликатес к Новому году не будет, отмечают «Известия».

Вместе с тем специалисты не рекомендуют замораживать продукт после покупки. Они объясняют, что икра потеряет свои вкусовые качества.

Ранее «Роскачество» дало рекомендации по выбору безопасной красной икры. Ведомство призвало россиян обратить внимание на дату производства продукта. Хорошая икра должна быть произведена с мая по декабрь, заявили эксперты.

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