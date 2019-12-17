Жителей Москвы предупредили о предстоящем похолодании

К концу текущей недели температура в Москве понизится на пять градусов.

Как сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, 20 декабря около нулевых отметок будет днем и ночью. В последующие дни температура также будет падать.

Период похолодания продлится 3–5 дней. Однако даже в этом случае температура будут выше нормы, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.

Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, для мегаполиса среднесуточная температура - минус 9,3 градуса. Нормальные ночные температуры составляют минус 10-15 градусов, а дневные - минус 5-10 градусов.

Выше нормы температура в январе также ожидается на востоке Центрального округа, на юге европейской территории, в Поволжье, на Урале, на севере Сибири, в Амурской области и Хабаровском крае, а также на западе Якутии.

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