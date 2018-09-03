Жителей Москвы предупредили о летающих рекламных щитах
Спасатели предупреждают жителей Москвы и Московской области о мощной грозе с сильным ветром, надвигающейся на столичный регион.
Отмечается, что в ближайшие один-два часа с сохранением до вечера местами по Московской области ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.
Жителям посоветовали проявлять осторожность, держаться подальше от деревьев, вывесок и рекламных щитов, передает «Подмосковье сегодня».
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