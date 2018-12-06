Для жителей Московской области заработал сайт главы региона

Для жителей Московской области заработал сайт главы региона

Власти Московской области запустили новый сайт «Губернатор Подмосковья». Теперь жители региона смогут узнавать самые свежие новости на интернет-портале главы региона.

Решение о запуске сайта было принято властями Подмосковья. По адресу Воробьев.рф можно узнать о шагах, предпринимаемых властями для развития всех сфер области. На сайте рассказывается о достижениях региона и планах на ближайшие пять лет.

Он состоит из четырех разделов: «Программа», «Актуальное», «Медиа» и «Биография». В «Программе» можно узнать о планах каждого муниципалитета. В разделе «Актуальное» будут размещаться тексты на животрепещущие темы, связанные с развитием области.

В «Медиа» будет представлен банк фотографий со встреч и мероприятий, организованных при участии губернатора, сообщает «360». В разделе «Биография» посетители сайта найдут информацию о главе региона. Здесь можно узнать о годах учебы, службы в армии, первых шагах на политической арене губернатора Андрея Воробьева.

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