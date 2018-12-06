Для жителей Московской области заработал сайт главы региона

Власти Московской области запустили новый сайт «Губернатор Подмосковья». Теперь жители региона смогут узнавать самые свежие новости на интернет-портале главы региона.

Решение о запуске сайта было принято властями Подмосковья. По адресу Воробьев.рф можно узнать о шагах, предпринимаемых властями для развития всех сфер области. На сайте рассказывается о достижениях региона и планах на ближайшие пять лет.

Он состоит из четырех разделов: «Программа», «Актуальное», «Медиа» и «Биография». В «Программе» можно узнать о планах каждого муниципалитета. В разделе «Актуальное» будут размещаться тексты на животрепещущие темы, связанные с развитием области.

В «Медиа» будет представлен банк фотографий со встреч и мероприятий, организованных при участии губернатора, сообщает «360». В разделе «Биография» посетители сайта найдут информацию о главе региона. Здесь можно узнать о годах учебы, службы в армии, первых шагах на политической арене губернатора Андрея Воробьева.