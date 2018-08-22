Жителей Красноярского края вербовали в ячейки террористов

В Норильске задержаны подозреваемые в организации террористической ячейки, которые вербовали жителей Красноярского края.

Отмечается, что вербующих призывали для участия в вооруженных конфликтах на стороне террористов и публично призывали к осуществлению террористической деятельности.

По данным следствия, идеологически группировка ориентировалась на запрещенную в России террористическую организацию «ИГИЛ».

По данным спецслужб, организаторы намеревались примкнуть к террористам Афганистана и Сирии, сообщает «ТВЦ» со ссылкой на Interfax.

У задержанных граждан изъяли устройства связи, экстремистскую литературу и банковские карты.