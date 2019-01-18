С жителей Чечни списали газовые долги по уважительной причине

Долги населения за газ в размере 9 млрд рублей в Чечне будут списаны. Соответствующее решение вынесено судом Грозного по иску чеченской прокуратуры к ООО «Газпром межрегионгаз Грозный».

Прокуратура настаивала в суде, что задолженность в силу истечения сроков давности не могла быть списана с жителей региона. Причиной этого стало бездействие компании. Она не составила необходимые для списания задолженности документы, тем самым нарушив требования законодательства.

В прокуратуре считают, что в случае массового предъявления жителям требований об оплате долгов в обществе могла возникнуть социальная напряженность, которая бы привела к массовым протестам.

Исследовав доказательства, суд счел законными требования прокуратуры и обязал ответчика списать задолженность с населения в размере 9 млрд рублей, передает РБК.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявлял, что вопрос оплаты задолженности по газу и электричеству в регионе стоит особенно остро. Он рассказал, что отключение потребителей от сетей не даст желаемого эффекта в случае, когда у населения нет средств для оплаты счетов.