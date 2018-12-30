Житель Урала мог заработать 3,5 млрд рублей на «синтетике»

В Екатеринбурге полиция пресекла крупнейший за последние годы канал поставки синтетических наркотиков - 85 килограммов опасного зелья на сумму около 3 миллиардов 400 миллионов рублей.

Отмечается, что конфискованных 85 килограммов хватило бы, чтобы приготовить более полутора миллиона доз для зависимых людей.

Перевозку запрещённых препаратов на территорию Свердловской области злоумышленник осуществлял из Москвы, используя услуги частного извоза.

Изъятое является высококонцентрированным наркотическим средством, предназначенным для производства курительных смесей, передает Life.ru.