Жириновский встретил смерть Лужкова словами «слава Богу»

Жириновский встретил смерть Лужкова словами «слава Богу»

Фото: Правительство РФ

Депутат Госдумы Владимир Жириновский прокомментировал смерть бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и вспомнил, как добивался его отставки с поста.

Выступая на пленарном заседании в Госдуме, Жириновский назвал кончину Лужкова «не совсем приятной новостью». Он вспомнил, как политик управлял Москвой 18 лет, но депутаты ЛДПР приложили «максимум усилий», чтобы «убрать» его, пишет ФБА «Экономика сегодня».

«Слава Богу, что он умер сейчас, а не 10 лет назад, когда мы добились его ухода», - сказал Жириновский.

О смерти 83-летнего Лужкова стало известно 10 декабря. Бывший мэр умер в Мюнхене во время плановой операции на сердце. Он руководил Москвой с 1992 по 2010 годы, после чего был отправлен в отставку президентом Дмитрием Медведевым. Для увольнения впервые применили формулировку «в связи с утратой доверия».

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