Жириновский предложил отдыхать с 31 декабря по 2 января

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал об идее объявить 31 декабря выходным днем при сокращении продолжительности новогодних каникул.

На встрече с президентом Владимиром Путиным он выразил уверенность в том, что январские праздники можно сократить: «Третьего [января] - на работу».

Остальные дни январских праздников, по мнению Жириновского, можно добавить россиянам индивидуально к отпуску.

Парламентарий считает, что «слишком много отрицательного происходит, когда длинные каникулы», сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение о выходном дне 31 декабря.

«Не знаю, как мы поступим по поводу 31 декабря. Времени очень мало для принятия решения подобного рода», — сказал глава государства. При этом российский лидер отметил, что «услышал» предложение, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается сделать 31 декабря выходным днем.

Отмечается, что проект предполагает такой перенос, при котором 31 декабря будет оставаться выходным, если не является таковым по календарю.

Читайте нас в мобильном приложении