Жилые дома стали прикрытием украинских силовиков

Разведка ДНР замечает военную технику, запрещённую Минскими соглашениями, рядом с жилыми домами. На территории, подконтрольной Киеву, размещается тяжелое вооружение.

По словам представителя народной милиции республики, чтобы скрыть перемещение техники, украинские силовики глушат сигналы беспилотников миссии ОБСЕ с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы, сообщают РИА Новости.

Несмотря на бессрочное перемирие, которое действует с 21 июля, в ДНР отмечают большое количество нарушений с применением запрещённого оружия. Военные применяют при обстрелах минометы калибром 120 мм, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.