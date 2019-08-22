Жилые дома стали прикрытием украинских силовиков
Разведка ДНР замечает военную технику, запрещённую Минскими соглашениями, рядом с жилыми домами. На территории, подконтрольной Киеву, размещается тяжелое вооружение.
По словам представителя народной милиции республики, чтобы скрыть перемещение техники, украинские силовики глушат сигналы беспилотников миссии ОБСЕ с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы, сообщают РИА Новости.
Несмотря на бессрочное перемирие, которое действует с 21 июля, в ДНР отмечают большое количество нарушений с применением запрещённого оружия. Военные применяют при обстрелах минометы калибром 120 мм, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
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