Жильцов бывшего общежития в Москве выселяют зверским способом

Жильцы бывшего общежития, переданного Московскому технологическому университету, пожаловались, что вуз намеренно отключил их от коммуникаций, вынуждая съехать. Из-за конфликта с учебным заведением собственники могут остаться без света и тепла.

В 2016 году здание на Ставропольской улице отдали в ведение вуза, однако в нем продолжают жить прежние собственники. Они говорят, что с 1 марта дом отключат от электричества. Заключать договор на обслуживание жильцов в МОЭСК не хотят.

Сами собственники рассказали «360», что МИРЭА уже вынудили выселиться жильцов четырех других общежитий. Адвокат жильцов Юрия Кокорева заявила, что люди исправно платили за электричество до 2016 года, пока здание не перешло университету. После этого им перестали присылать квитанции.

В результате жильцы оказались под угрозой отключения от электричества. Собственники уже подали иск в суд в связи с возможным отключением электричества.

В сентябре 2018 года спецназ ФСПП взял штурмом общежитие, жильцы которого отказались выселяться на улицу.