Жертвы событий 11 сентября массово заболели раком

Порядка четырех тысяч пострадавших в результате теракта во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке в 2001 году, заболели онкологией.

Всего федеральная программа помощи жертвам теракта, которая началась в 2004 году, охватила около десяти тысяч пострадавших. В течение 15 лет ученые следили за состоянием здоровья жертв событий 11 сентября, волонтеров и спасателей, им помогавшим.

В 2019 году власти США расширили группу людей, которые получают после трагедии медицинскую, социальную и психологическую помощь до 21 тысячи человек. У четырех тысяч из них были обнаружены различные формы онкологии.

Как сообщает 360 со ссылкой на научный журнал Lancet, в основном у больных зафиксирован рак простаты, рак кожи и рак молочных желез.

По словам руководителя медицинского подразделения Пожарной службы Нью-Йорка Давида Презанта, с уверенностью сказать, что все эти случаи онкологии связаны с национальной трагедией США невозможно. Однако среди данной группы число случаев заболевания раком в последнее время выросло с 10 до 30%.

Напомним, утром 11 сентября 2001 года члены «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная на территории России) захватили четыре «Боинга». Два лайнера врезались в здания башен Всемирного торгового центра. Третий борт террористы направили на Пентагон, четвертый также летел в Вашингтон, но разбился по дороге. В результате трагедии погибли 2977 человек.