Сын жертвы отравления «Новичком» написал Путину
Сын британки Дон Стерджесс, скончавшейся после отравления нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери.
По словам молодого человека, его семья узнает все из новостей, а британское правительство ничего не делает для расследования, в результате чего он чувствует себя преданным, сообщает РИА «Новости».
Утром 4 июля в Эймсбери два человека были госпитализированы из-за воздействия неизвестного вещества.
Дон Стерджесс скончалась, второй пострадавший, Чарли Роули, выжил. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Следующая новость 400 тонн мяса оказалось на помойке в 2018 году
Загрузка...
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии