Сын жертвы отравления «Новичком» написал Путину

Сын британки Дон Стерджесс, скончавшейся после отравления нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери.

По словам молодого человека, его семья узнает все из новостей, а британское правительство ничего не делает для расследования, в результате чего он чувствует себя преданным, сообщает РИА «Новости».

Утром 4 июля в Эймсбери два человека были госпитализированы из-за воздействия неизвестного вещества.

Дон Стерджесс скончалась, второй пострадавший, Чарли Роули, выжил. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.