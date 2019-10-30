Жертвами челябинского педофила признали девять сирот

Сотрудники ГСУ СКР завершили расследование по уголовному делу по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») о педофилии в школе-интернате в поселке Лазурный под Челябинском.

«Следствием проведено объективное и всестороннее расследование, получены необходимые экспертные заключения, которые позволили полностью изобличить умышленные действия обвиняемого», — приводит текст пресс-релиза Znak.com.

По версии следствия, с мая 2015 по август 2017 года обвиняемый Сергей Кокорин (дети называли его «дядя Серёжа»), используя беспомощное состояние малолетних воспитанников детского дома, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девяти детей. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

25 сентября Челябинский облсуд изменил Кокорину меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу до 1 декабря. Причиной тому послужили многократные попытки обвиняемого встречаться со свидетелями, выходы из дома и звонки потерпевшим, с требованиями изменить показания.

Напомним, скандал в поселке Лазурный разгорелся в феврале прошлого года. Тогда три приемных семьи, взявшие на воспитание детей из этого местной школы-интерната, заявили о многолетнем насилии в адрес воспитанников со стороны педагогов.

О ходе расследования этого дела долго не было никакой точной информации, а число пострадавших постоянно менялось.