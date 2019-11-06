17 жертв: афганские боевики напали на таджикскую погранзаставу

В ночь на 6 ноября вооруженная группа напала на пограничную заставу в Таджикистане. В результате погибли двое сотрудников МВД и 15 нападавших.

Инцидент произошел на погранзаставе «Ишкобод». Она расположена в районе Рудаки – в полусотне километров к западу от Душанбе.

Нападавшие были боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ – запрещена в РФ). Они подошли к границе со стороны Афганистана, пишет ТАСС со ссылкой на Комитет нацбезопасности Таджикистана.

Силовики уничтожили 15 боевиков и четыре их машины. Задержаны пятеро террористов.

Напомним, конфликт на границах Таджикистана нередко обсуждается на заседаниях региональных организаций по безопасности. Особо опасная ситуация наблюдается на таджикско-афганской границе, вдоль которой со стороны Афганистана находятся вооруженные отряды боевиков численностью до 5 тыс. человек.