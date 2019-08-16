Жену Атамбаева заподозрили в давлении на судей

В отношении супруги бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Раисы Атамбаевой возбудили уголовное дело по подозрению в давлении на судей.

По информации Газеты.ру, сама госпожа Атамбаева заявила, что она никогда не вмешивалась в политику и не оказывала давления на судей.

Ранее экс-главе Киргизии предъявили обвинение еще по двум коррупционным уголовным делам. Теперь он обвиняется по 10 делам.

Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами и заявил о нарушении своих прав. Его обвиняют в узурпации власти, коррупции и освобождении по поддельным медсправкам лидера ОПГ Азиза Батукаева. Согласно законам страны, Атамбаеву грозит пожизненный срок.