Жену Атамбаева заподозрили в давлении на судей
В отношении супруги бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Раисы Атамбаевой возбудили уголовное дело по подозрению в давлении на судей.
По информации Газеты.ру, сама госпожа Атамбаева заявила, что она никогда не вмешивалась в политику и не оказывала давления на судей.
Ранее экс-главе Киргизии предъявили обвинение еще по двум коррупционным уголовным делам. Теперь он обвиняется по 10 делам.
Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами и заявил о нарушении своих прав. Его обвиняют в узурпации власти, коррупции и освобождении по поддельным медсправкам лидера ОПГ Азиза Батукаева. Согласно законам страны, Атамбаеву грозит пожизненный срок.
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