Женщины в России стали чаще откладывать рождение первенца
Россиянки стали чаще рожать первенца в возрасте от 26 до 35 лет, что сокращает потенциал последующих рождений. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее данным, в 2000-х годах 60% женщин рожали до 25 лет. В 2017 году в этом возрасте имели первенцев 45% женщин, пишет РБК.
Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС посчитал, что средний возраст женщины на момент рождения первого ребенка в 2017 году составлял 28,5 лет.
В 2018 году рождаемость в России упала на 5,2% по сравнению с 2017 годом. Так, с января по сентябрь родились 1,21 млн человек, тогда как годом ранее этот показатель составлял 1,27 млн.
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