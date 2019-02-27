Женщины в России стали чаще откладывать рождение первенца

Россиянки стали чаще рожать первенца в возрасте от 26 до 35 лет, что сокращает потенциал последующих рождений. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее данным, в 2000-х годах 60% женщин рожали до 25 лет. В 2017 году в этом возрасте имели первенцев 45% женщин, пишет РБК.

Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС посчитал, что средний возраст женщины на момент рождения первого ребенка в 2017 году составлял 28,5 лет.

В 2018 году рождаемость в России упала на 5,2% по сравнению с 2017 годом. Так, с января по сентябрь родились 1,21 млн человек, тогда как годом ранее этот показатель составлял 1,27 млн.