Женщинам России могут разрешить ходить на работу с детьми

Российским работодателям предложили создать в офисах детские комнаты, чтобы повысить уровень занятости женщин в стране.

Минтруд рассчитывает получить от сообществ работодателей предложения по реализации этой инициативы к 1 июля 2019 года.

Однако речи о принудительном создании подобных условий в офисах для работодателей не идет.

Эксперты же отмечают, что организовать детские комнаты в офисах по всем требованиям СанПиН зачастую просто невозможно, передает «URA» со ссылкой на «Известия».