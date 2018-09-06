Женщинам России могут разрешить ходить на работу с детьми
Российским работодателям предложили создать в офисах детские комнаты, чтобы повысить уровень занятости женщин в стране.
Минтруд рассчитывает получить от сообществ работодателей предложения по реализации этой инициативы к 1 июля 2019 года.
Однако речи о принудительном создании подобных условий в офисах для работодателей не идет.
Эксперты же отмечают, что организовать детские комнаты в офисах по всем требованиям СанПиН зачастую просто невозможно, передает «URA» со ссылкой на «Известия».
Следующая новость Министерство природных ресурсов ожидает климат-апокалипсиса
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии