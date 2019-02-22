Женщина выставила гроб с телом под окнами губернатора в Самаре

В Самарской области женщина привезла гроб с телом мужа к зданию регионального правительства. Россиянка не смогла похоронить супруга на кладбище, так как местные работники потребовали от нее 50 тыс. рублей.

По ее словам, неизвестные не дали выкопать могилу и ставили ноги под лопаты. Конфликт не смогла решить даже полиция.

Губернатор Дмитрий Азаров после инцидента поручил главе города разобраться в случившемся и оказать женщине помощь. Вдова заявила, что власти действительно предлагали ей помощь, но она в ней больше не нуждается.

Женщина рассказала, что приехала к зданию правительства, потому что «не знала, что ей делать». «Сейчас мне уже никакая помощь не нужна. Нужна она мне была раньше. Мы обращались днем, когда нас не пускали на кладбище», - заявила она.

Депутат собрания представителей Красноярского района Самарской области Азат Туймасов сказал, что был свидетелем случившегося. По его данным, женщина просила знакомого помочь в похоронах и получила от него направление на кладбище Рубежное. В день похорон на место приехали 20-30 человек, которые мешали выкопать могилу, пишет РИА Новости. Женщину якобы и вовсе не пустили на кладбище, после чего она отвезла гроб к зданию правительства.

В феврале прошлого года в Калуге неизвестные выкопали из свежей могилы гроб с телом.