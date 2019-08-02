Женщина погладила пса и лишилась всех конечностей
Американке из штата Огайо Мэри Трейнер врачи удалили все конечности после того, как у неё диагностировали тяжёлый сепсис. Врачи установили, что причиной этому стала инфекция, которая передалась девушке через слюну собаки.
Мэри почувствовала себя плохо сразу же по возвращении домой из отпуска: поднялась температура, заболела спина, началась тошнота. Супруги изначально приняли симптомы за грипп, однако скоро девушке стало гораздо хуже и её пришлось госпитализировать. В больнице врачи и установили причину недуга — бактерии Capnocytophaga, которые представляют серьёзную опасность для человека и крайне редко передаются от животных.
На фоне тяжёлого состояния у Мэри Трейнер началась гангрена, врачам пришлось ампутировать ей ноги и руки, чтобы сохранить жизнь.
По мнению врачей, девушка могла заразиться от кого-то из своих домашних питомцев: одна из собак могла лизнуть ранку на её руке, и этого оказалось достаточно для заражения.
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