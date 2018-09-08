Женщина с мачете набросилась на прохожих в британском Барнсли
В британском Барнсли женщина с мачете набросилась на прохожих, ранив одного из них. Сейчас полиция разыскивает предполагаемых сообщников преступницы.
Как сообщает телеканал «360», в полицию обратились жители городка на севере Англии, заявив, что женщина с мачете бегает по улице и кричит по-арабски. Известно, что преступница набросилась на мужчину и нанесла ему удар ножом.
Сотрудники правоохранительных органов призвали граждан проявлять бдительность, а владельцев магазинов закрыть двери заведений.
Ранее в полиции сообщили о «серьезном инциденте» в Барнсли.
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