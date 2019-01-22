Жене премьера Японии подарили в России «инновационную» улитку
Супруге премьер-министра Японии во время экскурсии в Сколково подарили «инновационную» улитку. Первая леди была удивлена подарку.
На экскурсии Акиэ сопровождала министр просвещения Ольга Васильева. Жена Синдзо Абэ поторопилась узнать у нее, чем кормить улитку и можно ли ее вывезти за пределы России. На вопрос первой леди министр ответила положительно и дала рекомендации по кормлению.
«Кормить скорлупой, огурцами», - сказала она.
Моллюска вырастили на Вольфии – растении, содержащем множество полезных микроэлементов, рассказывает ФБА «Экономика сегодня». Его планируют использовать при создании продуктов питания.
Ранее в Россию прибыл премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Темой встречи станет заключение мирного договора по Курилам.
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