Жене премьера Японии подарили в России «инновационную» улитку

Супруге премьер-министра Японии во время экскурсии в Сколково подарили «инновационную» улитку. Первая леди была удивлена подарку.

На экскурсии Акиэ сопровождала министр просвещения Ольга Васильева. Жена Синдзо Абэ поторопилась узнать у нее, чем кормить улитку и можно ли ее вывезти за пределы России. На вопрос первой леди министр ответила положительно и дала рекомендации по кормлению.

«Кормить скорлупой, огурцами», - сказала она.

Моллюска вырастили на Вольфии – растении, содержащем множество полезных микроэлементов, рассказывает ФБА «Экономика сегодня». Его планируют использовать при создании продуктов питания.

Ранее в Россию прибыл премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Темой встречи станет заключение мирного договора по Курилам.