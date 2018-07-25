Железнодорожная часть Крымского моста готова на 80 процентов

Готовность железнодорожного перехода через Керченский пролив составляет более 80 процентов, сообщили в пресс‐службе Министерства транспорта РФ.

Отмечается, что на данный момент готовы 293 из 307 опор железнодорожного моста, собраны металлические пролеты общим весом 105 тысяч тонн из запланированных 160 тысяч тонн. Мостовая часть будет полностью выполнена до конца следующей весны.

Протяженность Крымского моста составляет 19 километров. Сооружение стало самым длинным в России и соединило полуостров Крым с материковой частью страны. Движение легковых машин и автобусов по мосту открыли 16 мая текущего года, сообщает «360».