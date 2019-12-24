Ждать шесть лет: России нечем достраивать «Северный поток-2»

У России нет судов-трубоукладчиков для завершения строительства газопровода «Северный поток-2». На их создание может уйти до 6 лет.

Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. По его словам, суда строятся под какой-либо проект.

Если судостроительная отрасль получит заказ, то на проектирование уйдет до двух лет, еще 3-4 года займет строительство, пишет РБК.

Напомним, после введения санкций США против подрядчиков «Северного потока-2» и «Турецкого потока» швейцарская компания Allseas вывела трубоукладчики из зоны строительства газопроводов. До окончания оставалось проложить 160 километров труб.

Читайте нас в мобильном приложении