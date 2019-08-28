Жареная на растительном масле картошка может привести к раку кишечника

Приготовленная на растительном масле еда способствует развитию раковых опухолей в кишечнике. К такому выводу пришли учёные из Массачусетского университета.

Они давали мышам рапсовое масло, широко применяемое для приготовления фастфуда. В ходе экспериментов выяснилось, что жареная на растительном масле пища приводит к распространению токсичных элементов в кровеносной системе, это провоцирует рост опухолей, пишут РИА Новости.

Ранее, доктор медицинских наук Сергей Абашин назвал несколько симптомов. На них нужно обратить внимание, чтобы распознать онкологическое заболевание на ранней стадии. Это, к примеру,

необычные кровотечения, уплотнения на теле, долго не заживающая язва или длительный кашель.