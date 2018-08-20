Жара и ливни пришли в Европу из-за таяния ледников Арктики

Эксперты института климатологических исследований в Потсдаме (Германия) объяснили необычайно длинный период дождей и жары.

Причиной этому послужило потепление в Арктике.

Жаркие дни могут длиться неделями, дожди — несколько суток. Эти изменения вызывают пожары, потопы и другие катаклизмы.

Результаты исследования показали, что все природные катаклизмы были вызваны высокой температурой в Арктике, сообщает «360».

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