Жара и ливни пришли в Европу из-за таяния ледников Арктики
Эксперты института климатологических исследований в Потсдаме (Германия) объяснили необычайно длинный период дождей и жары.
Причиной этому послужило потепление в Арктике.
Жаркие дни могут длиться неделями, дожди — несколько суток. Эти изменения вызывают пожары, потопы и другие катаклизмы.
Результаты исследования показали, что все природные катаклизмы были вызваны высокой температурой в Арктике, сообщает «360».
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