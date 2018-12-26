В Питере уволился опозоренный перед Путиным вице-губернатор

В Питере уволился опозоренный перед Путиным вице-губернатор

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин ушел в отставку. Ранее чиновник заявил о готовности снять полномочия после жалобы президенту якобы обманутой дольщицы.

Вместе с Албиным ушел в отставку другой вице-губернатор - Михаил Мокрецов. Место Албина, курировавшего вопросы капитального строительства, архитектуры, учета, сохранения объектов культурного наследия, транспорта, энергетики и тарифов, занял вице-губернатор Николай Бондаренко.

Вместо Мокрецова решение вопросов учета госимущества города, инвентаризации земель, землеустройства перейдет в полномочия вице-губернатора Сергея Мовчана, пишет «Интерфакс».

Напомним, 20 декабря во время пресс-конференции к президенту Владимиру Путину обратилась активистка сообщества обманутых дольщиков, журналистка Алла Андреева. Она рассказала главе государства о проблемах обманутых долщиков в Петербурге, а также призвала обратить внимание на расследование убийства ее мужа, которое могли совершить из-за ее деятельности. Андреева раскритиковала работу местных чиновников.

Вице-губернатор Албин обвинил Андрееву во лжи и самопиаре и заявил о нежелании работать с ней. «Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку. Затронуты честь и достоинство мои и моих коллег», - сказал Албин.

Новости по теме
Теги:
События: отставки
Следующая новость Штраф за неоплату парковки в Москве подняли до 5 тыс. рублей

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО