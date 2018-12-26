В Питере уволился опозоренный перед Путиным вице-губернатор

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин ушел в отставку. Ранее чиновник заявил о готовности снять полномочия после жалобы президенту якобы обманутой дольщицы.

Вместе с Албиным ушел в отставку другой вице-губернатор - Михаил Мокрецов. Место Албина, курировавшего вопросы капитального строительства, архитектуры, учета, сохранения объектов культурного наследия, транспорта, энергетики и тарифов, занял вице-губернатор Николай Бондаренко.

Вместо Мокрецова решение вопросов учета госимущества города, инвентаризации земель, землеустройства перейдет в полномочия вице-губернатора Сергея Мовчана, пишет «Интерфакс».

Напомним, 20 декабря во время пресс-конференции к президенту Владимиру Путину обратилась активистка сообщества обманутых дольщиков, журналистка Алла Андреева. Она рассказала главе государства о проблемах обманутых долщиков в Петербурге, а также призвала обратить внимание на расследование убийства ее мужа, которое могли совершить из-за ее деятельности. Андреева раскритиковала работу местных чиновников.

Вице-губернатор Албин обвинил Андрееву во лжи и самопиаре и заявил о нежелании работать с ней. «Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку. Затронуты честь и достоинство мои и моих коллег», - сказал Албин.