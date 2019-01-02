Из-за метели в московских аэропортах отменили более 50 рейсов

В московских воздушных гаванях «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в среду задержали и отменили свыше 50 рейсов, сообщает РИАМО.

Погоду в столичном регионе испортил атмосферный фронт, вызванный североатлантическим циклоном. В течение дня облачная погода и метель сохранится, а видимость может упасть до 1,2 км.

Из-за метели в аэропорту «Домодедово» 18 рейсов задержали, еще шесть отменили. В аэропорту «Шереметьево» задержали 24 рейса, отмененных нет. Во «Внукове» задержали пять рейсов, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме. Ранее представители воздушных гаваней сообщали, что снег не повлиял на работу аэропортов Московского авиаузла.

В Москве и Подмосковье в среду установилась облачная погода с метелью и сильным ветром, температура воздуха составляет минус 3 градуса. Ранее МЧС предупредило жителей Московского региона о метели, сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду и гололедице в среду и рекомендовало автомобилистам временно отказаться от поездок на личном транспорте, так как зз-за метели видимость на дорогах может ухудшиться до 1,2 километра. К Рождеству снег прекратится, но мороны усилятся: синоптики ожидают до -20 градусов мороза.