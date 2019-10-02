Из-за махинаций на 250 млн задержан топ-менеджер «Аэрофлота»

Топ-менеджер «Аэрофлота» Владимир Александров, отвечающий за правовые и имущественные вопросы, задержан по делу о мошенничестве. Претензии связаны с махинациями по контрактам на оказание юридических услуг.

Александрова допросили как подозреваемого в Следственном комитете. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По предварительной версии, Александров отдавал тендеры на юридические услуги своим знакомым адвокатам. С 2017 по 2018 годы они получили 240 тендеров, а Александров мог заработать на этом порядка 250 млн рублей. При этом «Аэрофлот» тратит по 8 млн на содержание собственных юристов.

Следствие будет просить суд о заключении под стражу или домашнем аресте на 48 часов. С топ-менеджером «Аэрофлота» задержана адвокат Дина Кибец, пишет «Интерфакс».

Накануне СК и ФСБ провели обыски в кабинете Александрова. Они изъяли некоторые документы.