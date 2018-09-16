Из-за ливней в Сочи оказались затоплены несколько районов

В Сочи спасатели устраняют последствия сильных ливней, из-за которых оказались подтоплены несколько территорий в Адлерском и Лазаревском районах.

Отмечается, что ночью выпало порядка 49 мм осадков. Это спровоцировало повышение уровня воды в реке Макопсе. Подтопление вызвало нарушения в работе ливневых канализаций.

В пресс-службе администрации Сочи сообщили «Интерфаксу», что 16 сентября в городе ожидаются сильные ливни, грозы, град, ветер с порывами до 20-22 м/с.

Ранее стало известно, что в результате тайфуна в Китае пострадали 111 человек.

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