Израиль ответил на обвинения в крушении Ил-20 в Сирии

Израиль представил России полный пакет документов об инциденте с самолетом-разведчиком Ил-20 в Сирии. По данным Армии обороны Израиля, в момент удара по российскому самолету истребители F-16 находились на израильской территории.

По их словам, израильские самолеты «не прятались ни за каким воздушным судном». Последствия крушения в Израиле назвали «трагическими и тяжелыми» и выразили соболезнования семьям погибших россиян, передает РБК.

В Армии обороны Израиля заявили, что будут и впредь действовать в соответствии с указаниями правительства Израиля против попыток Ирана разместить свои силы в Сирии и вооружить боевиков смертоносным оружием.

Ранее Минобороны России обвинило Израиль в крушении Ил-20 и гибели 15 военных.