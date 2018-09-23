Израиль ответил на обвинения в крушении Ил-20 в Сирии
Израиль представил России полный пакет документов об инциденте с самолетом-разведчиком Ил-20 в Сирии. По данным Армии обороны Израиля, в момент удара по российскому самолету истребители F-16 находились на израильской территории.
По их словам, израильские самолеты «не прятались ни за каким воздушным судном». Последствия крушения в Израиле назвали «трагическими и тяжелыми» и выразили соболезнования семьям погибших россиян, передает РБК.
В Армии обороны Израиля заявили, что будут и впредь действовать в соответствии с указаниями правительства Израиля против попыток Ирана разместить свои силы в Сирии и вооружить боевиков смертоносным оружием.
Ранее Минобороны России обвинило Израиль в крушении Ил-20 и гибели 15 военных.
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