Израиль может отказаться от «Евровидения»

Израиль может отказаться от проведения международного песенного конкурса «Евровидение» из-за отсутствия финансирования.

Представители конкурса через пять дней они должны перечислить кураторам из Европы порядка 12 миллионов евро в качестве залога, однако чиновники отказались увеличить бюджет.

От предложения взять указанную сумму в кредит организаторы «Евровидения» в Израиле отказались, сообщает «Экономика сегодня».