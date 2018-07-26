Израиль может отказаться от «Евровидения»

Израиль может отказаться от проведения международного песенного конкурса «Евровидение» из-за отсутствия финансирования.

Представители конкурса через пять дней они должны перечислить кураторам из Европы порядка 12 миллионов евро в качестве залога, однако чиновники отказались увеличить бюджет.

От предложения взять указанную сумму в кредит организаторы «Евровидения» в Израиле отказались, сообщает «Экономика сегодня».

Новости по теме
Теги:
События: Евровидение
Следующая новость Врачи не смогли помочь Николаю Караченцову победить рак

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО