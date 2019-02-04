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Изоляция российского интернета неожиданно потребовала денег

Изоляция российского интернета неожиданно потребовала денег

Правительство России в целом одобрило законопроект о суверенном интернете, однако указало, что для его исполнения потребуются бюджетные средства. При этом авторы документа утверждают, что в них нет необходимости.

Как следует из отзыва правительства, ко второму чтению документ необходимо доработать и учесть сделанные замечания. В частности, депутатов просят уточнить, о каких именно угрозах сети интернет идет речь. Власти также указали на отсутствие источников и порядка исполнения новых расходных обязательств, пишет РБК.

До внесения в правительство на разработанный депутатами Андреем Клишасом и Андреем Луговым законопроект представили отзыв эксперты АНО «Цифровая экономика». Они отметили, что новые требования увеличат нагрузку сетей, а также потребуют больших бюджетных затрат. Речь может идти о десятках миллиардов рублей.

Документ внесли в Госдуму в середине 2018 года. Законопроект содержит меры по защите российского интернета от иностранных угроз.

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Теги:
Места: Россия
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