МВД изменит правила техосмотра для авто с меняными запчастями

МВД изменит правила техосмотра для авто с меняными запчастями

МВД предложило отказывать в проведении техосмотра в тех случаях, если комплектующие были заменены без отражения в соответствующих документах.

Документ ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно его положениям, при несоответствии номеров новых комплектующих данным, указанным в документах к автомобилю, оператор техосмотра в праве отказать заявителю в оказании услуг.

Запись об отказе должна быть сделана в единой информационной системе техосмотра, пишет «Коммерсантъ».

Ранее было решено об отказе автовладельцу в техосмотре при несоответствии транспортного средства сведениям в документах к нему. Депутаты также приняли в первом чтении законопроект о введении фото- и видеофиксации процедуры техосмотра с целью контроля за операторами. Такие меры направлены на борьбу с практикой выдачи диагностических карт без проведения техосмотра.

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