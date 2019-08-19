Изменились условия провоза в багаже фруктов из-за границы в РФ

С 19 августа в России изменились условия частного провоза фруктов и цветов из-за границы. Разрешено ввезти в ручной клади и багаже не более 5 кг овощей и фруктов и не свыше трех букетов по 15 цветков каждый.

Теперь для ввоза фруктов и овощей общим весом более 5 кг нужны специальные ветеринарные сертификаты. При их отсутствии продукцию уничтожат или вернут обратно. Это сделают за счет владельца.

Новые правила будут действовать до 1 января 2022 года, уточняет RT. Они распространяются на все виды транспорта, в том числе на почтовые отправления.

О введении соответствующих правил стало известно в конце июля. В правительстве объясняли их необходимость высокими фитосанитарными рисками.