Изменились условия провоза в багаже фруктов из-за границы в РФ
С 19 августа в России изменились условия частного провоза фруктов и цветов из-за границы. Разрешено ввезти в ручной клади и багаже не более 5 кг овощей и фруктов и не свыше трех букетов по 15 цветков каждый.
Теперь для ввоза фруктов и овощей общим весом более 5 кг нужны специальные ветеринарные сертификаты. При их отсутствии продукцию уничтожат или вернут обратно. Это сделают за счет владельца.
Новые правила будут действовать до 1 января 2022 года, уточняет RT. Они распространяются на все виды транспорта, в том числе на почтовые отправления.
О введении соответствующих правил стало известно в конце июля. В правительстве объясняли их необходимость высокими фитосанитарными рисками.
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