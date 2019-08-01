Избившую бомжа чиновницу уволили из Росреестра
После проведения служебной проверки из Росреестра в Перми была уволена чиновница, пнувшая ногами спящего у входа в ведомство бомжа.
По данным РИА «Новости», девушку уволили «в связи с нарушением общих принципов служебного поведения государственных служащих», несмотря на отсутствие нареканий к ее работе.
Ролик, на котором видно, как женщина у входа в ведомство пинает ногами спящего бомжа, был опубликован изданием «АиФ-Прикамье» 24 июля. Тому, кто снимал эту сцену на видео женщина объяснила, что бездомный своим запахом «задушил всех девочек».
Журналисты выяснили, что лежащего бродягу пинала именно сотрудница «Росреестра», а не случайная прохожая. После этого полиция начала проверку случившегося.
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