Избившую бомжа чиновницу уволили из Росреестра

После проведения служебной проверки из Росреестра в Перми была уволена чиновница, пнувшая ногами спящего у входа в ведомство бомжа.

По данным РИА «Новости», девушку уволили «в связи с нарушением общих принципов служебного поведения государственных служащих», несмотря на отсутствие нареканий к ее работе.

Ролик, на котором видно, как женщина у входа в ведомство пинает ногами спящего бомжа, был опубликован изданием «АиФ-Прикамье» 24 июля. Тому, кто снимал эту сцену на видео женщина объяснила, что бездомный своим запахом «задушил всех девочек».

Журналисты выяснили, что лежащего бродягу пинала именно сотрудница «Росреестра», а не случайная прохожая. После этого полиция начала проверку случившегося.