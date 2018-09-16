В США избирателям разослали фейковое письмо от Владимира Путина

Среди американских избирателей распространили фейковое письмо от президента России Владимира Путина в поддержку кандидата в Конгресс от республиканцев Даны Рорабакера.

В нем говорится: «Америке нужно больше лидеров, таких как Дана, которых не интересуют банальности вроде прав человека или «свободных» и «честных» выборов. Он признает, что мир становится лучше с сильной, амбициозной и стремящейся к расширению Россией».

По словам директора по коммуникациям МИА «Россия сегодня» Петра Лидова-Петровского, письмо распространили представители Демпартии, пишет РИА Новости.

Сам Владимир Путин ранее выразил надежду на прекращение расследования о вмешательстве России в выборы главы США и развитие отношений между государствами.

Дана Рорабакер избирается в Конгресс с 1989 года. Американские СМИ неоднократно называли его «любимым конгрессменом Путина» за то, что тот поддержал право Крыма на присоединение к России.

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Теги:
Места: Россия, США
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