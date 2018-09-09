Избирателям в Подмосковье на участках дарят крышки для консервации
Жители Московской области, посетившие избирательные участки, получили сувениры в виде крышек для консервации.
Помимо крышек, гражданам дарят традиционные значки с символикой выборов.
«Идет сезон сбора урожая, и крышка – очень практичный предмет, она многоразовая, винтовая. Судя по отзывам, крышки пользуются большим спросом, люди их уже друг у друга спрашивают», - пояснила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.
По ее словам, сувениры дарили и в ходе информирования жителей Подмосковья о выборах. Она также отметила, что в Мособлизбиркоме подготовили подарки для впервые голосующих молодых людей, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».
Ранее сообщалось, что Электрогорск стал лидером по явке избирателей в МО в утренние часы.
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