С июня абоненты забудут о роуминге в поездках по России

С июня абоненты забудут о роуминге в поездках по России

Госдума приняла закон об отмене национального роуминга. Абоненты смогут сэкономить в 2019 году порядка 36 млрд рублей, считают авторы предложения.

Документ устанавливает единые тарифы на сотовую связь по всей территории России. Стоимость звонков будет одинаковая – вне зависимости от региона, где находится абонент.

Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Справедливая Россия». Они неоднократно называли действующий роуминг пережитком старины. Депутаты ссылались на отмену роуминга в июне 2017 года в 28 странах Евросоюза.

Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин добавил, что принятый закон не отразится на повышении цен за услуги связи. Теперь абонентам придется платить лишь за соединение с абонентами, находящимися за пределами страны, пишет РБК.

На сегодняшний день операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») работают во всех субъектах России, кроме Крыма и Севастополя. Tele2 оказывает услуги связи в 65 регионах из 85, он также не работает на полуострове. Там действуют четыре собственных оператора.

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