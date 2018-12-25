«От Иваныча»: кабмину прислали сгубившую Улюкаева колбасу

«От Иваныча»: кабмину прислали сгубившую Улюкаева колбасу

Чиновникам правительства пришли корзинки от главы «Роснефти» Игоря Сечина. В них находятся колбаски и паштеты «От Иваныча» (отчество Сечина – прим.).

Об этом сообщили несколько федеральных чиновников, которые получили такие презенты. Помимо колбасок, в корзинках были мандарины и вино.

Помощник одного из министров сообщил, что подарками «вся приемная уставлена, и холодильник забит», пишет Lenta.ru. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев от комментариев воздержался.

Аналогичную корзину Сечин подарил экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву. В тот же день тот был задержан по подозрению в получении взятки.

Позже чиновники рассказывали, что боятся принимать такие подарки, хотя подобные презенты - традиционный подарок Сечина. В 2015 году Forbes писал, что Сечин любит охотиться, а из мяса убитых им животных делают колбасу.

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Места: Россия
События: скандалы
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