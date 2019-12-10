В Ивановской области разыскивают пропавшего школьника

В городе Кинешма Ивановской области пропал 9-летний ребенок.

Это случилось, когда мальчик направлялся из школы домой. Поиски ведут как сотрудники правоохранительных органов, так и волонтеры, которые сообщили в соцсетях о начале поисковой операции.

По данным правоохранителей, школьник ранее уже убегал из дома.

Население Кинешмы - более 83 тысяч человек, сообщает «Пятый канал».

Напомним, в Нижегородской области умер 10-летний мальчик, замерзнув в сугробе.

Трагедия произошла среди белого дня на улице Чкалова в городе Перевоз, рядом с жилыми домами. Двое ребят играли в горе снега и строили в ней проходы. Позже один мальчик ушел, а второй остался один.

По предварительной версии мальчик застрял в сугробе и не смог выбраться. Приехавшие врачи не смогли спасти ребенка. Обстоятельства трагедии выясняются, пишут «Известия».

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